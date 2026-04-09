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Cierres viales en la vía Bogotá - Villavicencio este viernes por travesía ciclística

El evento ya cuenta con más de 12.000 personas inscritas. Por eso, se recomienda a los conductores que planeen con anticipación sus viajes para evitar contratiempos.

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