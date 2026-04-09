Cierres viales en la vía Bogotá - Villavicencio este viernes por travesía ciclística

La vía que conecta a la capital del país con la capital del Meta tendrá cierres programados este viernes 10 de abril debido a la realización de la Travesía ciclística Bogotá – Villavicencio 2026.

El evento, impulsado por la Alcaldía de Villavicencio, espera reunir a cerca de 17.000 participantes en un recorrido de 86 kilómetros, que irá desde el sector de El Boquerón hasta el parque Los Fundadores.

Las autoridades informaron que los cierres en sentido Bogotá–Villavicencio comenzarán desde las 5:00 de la madrugada en el sector de El Tablón y avanzarán progresivamente. A las 5:20 de la mañana habrá restricción en Puente Real, a las 5:40 en la entrada a UNE y a las 6:40 de la mañana en el peaje Boquerón, con el objetivo de garantizar el paso seguro de los ciclistas durante la jornada.

En el sentido contrario, es decir, de Villavicencio hacia Bogotá, los cierres iniciarán más tarde. Según la programación, comenzarán a las 8:15 de la mañana en el sector de Llano Lindo, continuarán a las 8:30 en el túnel Buenavista I, a las 8:45 en el peaje Pipiral, a las 9:15 de la mañana en Guayabetal y finalizarán a las 9:30 de la mañana en el peaje Naranjal.



Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a quienes necesiten movilizarse temprano desde Villavicencio, Pipiral, Guayabetal o Quetame hacia Bogotá, para que transiten antes de las 5:00 de la madrugada por el sector del K35+000 (El Tablón). También se establecieron horarios límite para los ciclistas: deberán pasar por el semáforo de Comuneros antes de las 6:00 de la mañana y por el del Uval antes de las 6:30 de la mañana; después de ese horario no se permitirá el ingreso de más participantes.

El evento ya cuenta con más de 12.000 personas inscritas y se perfila como una de las travesías ciclísticas más masivas del país. Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y estar atentos a la información oficial para evitar contratiempos durante la jornada.