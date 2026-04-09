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"Los criminales de fiesta": Fico Gutiérrez critica política de paz total del Gobierno Petro

La reacción del alcalde de Medellín llega después de la polémica fiesta que organizaron criminales en la cárcel de Itagüí, con un reconocido cantante, licor y otros invitados.

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