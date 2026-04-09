"Los criminales de fiesta": Fico Gutiérrez critica política de paz total del Gobierno Petro

La polémica por la fiesta en la cárcel de Itagüí sigue generando reacciones políticas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, asegurando que lo ocurrido refleja una supuesta permisividad con estructuras criminales.

En entrevista con Recap Blu, el mandatario fue contundente al referirse a los videos de la celebración dentro del centro penitenciario.

“Lo que vio el país es básicamente el resumen del gobierno Petro: los criminales de fiesta”, afirmó, al cuestionar los beneficios que, según él, se han otorgado a cabecillas de bandas en el marco de los diálogos de paz urbana.

También sostuvo que la suspensión de los acercamientos anunciada por el Gobierno no es suficiente y calificó la medida como un intento de “quemar fusibles”, responsabilizando a funcionarios de menor rango mientras, a su juicio, los responsables políticos no asumen consecuencias.



Críticas a los beneficios judiciales

Uno de los puntos centrales de su crítica fue el levantamiento de órdenes de captura a integrantes de grupos criminales. Gutiérrez aseguró que, mientras las autoridades locales capturan delincuentes, el Gobierno estaría facilitando su liberación bajo el argumento de avanzar en procesos de paz.

“El problema es que las garantías hoy las tienen los criminales y no las víctimas”, señaló. Además, cuestionó que algunos de los cabecillas incluidos en estos procesos ya habían sido capturados en administraciones anteriores y continúan, según él, vinculados a actividades ilícitas.

Publicidad

Frente a quienes defienden la estrategia del Gobierno argumentando una reducción en homicidios, el alcalde puso en duda esa relación. Según explicó, si la paz total fuera efectiva, los indicadores deberían mejorar en todo el país y no solo en zonas específicas.

En contraste, defendió la política de seguridad de Medellín basada en operativos conjuntos con Fiscalía y fuerza pública.

“El Estado tiene que estar del lado de la gente y de las víctimas, no del lado de los bandidos”, concluyó.