Concejal Andrés Tobón revela apellido del segundo cantante que estuvo en fiesta en cárcel de Itagüí

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre la polémica fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado indignación en Medellín y el país. El concejal Andrés Tobón reveló en entrevista con Recap Blu que, además del cantante Nelson Velásquez, habría participado un segundo artista cuyo apellido sería Posada.

Según explicó Tobón, la información que ha recibido indica que este segundo artista habría sido parte del evento musical dentro del centro penitenciario, posiblemente como telonero. Sin embargo, el concejal fue prudente al no revelar el nombre completo.

“Me han informado de un sujeto de apellido Posada, pero no tengo el nombre completo”, comentó, dejando claro que prefiere evitar señalar a una persona sin plena confirmación.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí. Suministrada.

Millonarios pagos y presuntos sobornos

La denuncia también apunta a una estructura organizada detrás del evento. De acuerdo con Tobón, alias 'Douglas' habría pagado cerca de 100 millones de pesos para contratar a Velásquez, además de desembolsar aproximadamente 10 millones de pesos en sobornos a funcionarios del Inpec para permitir el ingreso del artista, su equipo y la logística del espectáculo.



El concejal aseguró que varios funcionarios habrían participado en estas irregularidades, lo que ya derivó en investigaciones contra al menos siete dragoneantes y la salida del director encargado de la cárcel.



Fiesta con licor, visitantes y logística completa

Los videos conocidos muestran una celebración que, según Tobón, incluyó tarima, sonido profesional, bebidas alcohólicas como whisky y aguardiente, e incluso la presencia de personas que no estaban privadas de la libertad.

Para el político, esto evidencia un grave fallo en los controles del sistema penitenciario y una permisividad que califica como “criminal”.

Por último, Tobón lanzó fuertes críticas al proceso de diálogo de la paz total con estructuras criminales que se desarrolla en ese centro carcelario. A su juicio, es “imposible” que las autoridades o delegados del Gobierno no tuvieran conocimiento de lo ocurrido, dada la frecuencia de sus visitas y su contacto con los cabecillas recluidos.