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Concejal Andrés Tobón revela apellido del segundo cantante que estuvo en fiesta en cárcel de Itagüí

También reveló el monto que se le habrían pagado a los funcionarios del Inpec para que cedieran y se realizara la parranda en ese centro penitenciario.

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