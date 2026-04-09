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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría pide al Inpec informe detallado y registros por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Procuraduría pide al Inpec informe detallado y registros por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

Dentro de las pruebas ordenadas por el ente disciplinario, se estableció que el Inpec deberá remitir, con carácter urgente, un informe detallado que contenga toda la información relacionada con la presunta irregularidad.

Fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí
Fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí
Foto: concejal Claudia Carrasquilla
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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