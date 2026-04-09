Procuraduría pide al Inpec informe detallado y registros por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la entrega detallada de información relacionada con la parranda que, de manera irregular, habría sido realizada por Cabecillas de grupos delincuenciales de Medellín en uno de los patios de la cárcel de Itagüí, en la que se permitió el ingreso de artistas al establecimiento penitenciario.

Esta solicitud se produce luego de que el Ministerio Público en el marco de la apertura de una indagación preliminar con el objetivo de establecer posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de la celebración realizada dentro del centro carcelario.

De acuerdo con el documento oficial, la Procuraduría ordenó formalmente el inicio de una actuación disciplinaria preliminar contra funcionarios aún por identificar, adscritos al Inpec en la cárcel de Itagüí.

Dentro de las pruebas ordenadas por el ente disciplinario, se estableció que la Dirección Regional Noroeste del Inpec en Antioquia deberá remitir, con carácter urgente, un informe detallado que contenga toda la información relacionada con la presunta irregularidad ocurrida en el establecimiento carcelario. Además, se solicitó que se indique si por estos hechos el Inpec inició alguna actuación disciplinaria interna y, en caso afirmativo, se remita lo actuado hasta el momento en el estado en que se encuentre.



La Procuraduría también ordenó que la misma Dirección Regional entregue los actos administrativos relacionados con el nombramiento y la posesión del director del establecimiento carcelario, así como del comandante de guardia y del personal del Inpec encargado de la seguridad del pabellón en el que se llevó a cabo el evento objeto de investigación.

Adicionalmente, se dispuso que la Dirección Regional remita a la Procuraduría los registros de ingreso de personas al centro carcelario correspondientes al día en que ocurrieron los hechos investigados. Esta información será clave para establecer quiénes ingresaron al establecimiento y bajo qué condiciones se permitió su acceso, en un contexto en el que se cuestiona el cumplimiento de los controles de seguridad y vigilancia.