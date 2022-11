Cifras del Gobierno sobre la marcha del sábado son un irrespeto: organizadora

Calificó como “irrespetuoso y malicioso que se hablen de esas cifras, cómo van a decir que fueron 55 mil personas cuando en solo Medellín se vieron unas 250 mil personas”.



Dijo que los ciudadanos no van a permitir que “se hable de cifras que no son, nosotros documentamos las marchas, tenemos imágenes y video que demuestran que salieron miles y miles de colombianos”.



Afirmó que la marcha puede ser considerada un “éxito” que superó la expectativa de sus organizadores “pese a que mucha gente no salió por el pánico que irresponsablemente generaron Martin Santón y Roy Barreras”.



“Lo que vivimos el sábado fue una gran fiesta democrática, los colombianos estamos despertando y nos estamos uniendo”, dijo la organizadora de la marcha.