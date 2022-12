Clan del Golfo alistaría plan pistola tras muerte de alias ‘Culo de Toro’

Son tres departamentos donde la Policía ha lanzado una alerta roja por un posible ataque del Clan del Golfo después de haber dado de baja a alias ‘Culo de Toro’, hermano de alias Gavilán.



Se trata de Antioquia, Córdoba y Chocó, en donde las autoridades se encuentran en alerta máxima.



El informe de inteligencia conocido por BLU Radio revela que en estas zonas se estarían se estarían planeando atentar, pero ya no solo con arma de fuego sino de mayor impacto como con explosivos.



El objetivo principal sería militares y policías que prestan seguridad en zonas rurales de estos departamentos.



Cabe recordar que en la operación realizada por el grupo Agamenón II Fueron dados de baja cinco integrantes más de la banda criminal.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Al menos 15 personas entre indígenas y policías resultaron heridos en medio de enfrentamientos en zona rural de Puracé en el Cauca por el desarrollo de una orden de desalojo por parte de las autoridades.



-La emergencia por el invierno en Córdoba empeora con el paso de las horas... ya son 14 los municipios en Calamidad Pública y más de 7000 las personas damnificadas por las lluvias en Lorica.



-Ante la declaratoria de Alerta Roja por lluvias en el Caribe, habitantes de zonas aledañas a los arroyos en Barranquilla advierten sobre el peligro de colapso en varias obras de canalización que podrían ceder por las inminentes lluvias que se esperan en las próximas horas.



-Los bomberos de Villamaría y Manizales en Caldas, intentan apagar un incendio que se registra desde la madrugada en una estación de generación eléctrica que amenaza con dejar sin servicio a cientos de usuarios de la región.



-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que fue su esquema de seguridad el encargado de detener a los tres jóvenes responsables de la muerte de un hincha de Millonarios en la estación Ricaurte de Bogotá.



-Este jueves se define la libertad por vencimiento de términos del ex director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, investigado por la entrega de bienes producto del narcotráfico a cambio de comisiones.



-La exministra Clara López se reunirá con sectores que podrían respaldar su candidatura presidencial. Al encuentro están convocados miembros del Partido Liberal y otros representantes de la sociedad civil.



-11 personas fueron capturadas en las últimas horas por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a la comercialización de celulares robados en el centro de Bogotá.



-La Secretaría de Equidad de Género del Valle denunció que en el departamento las mujeres amenazadas no están recibiendo protección por parte de las autoridades. Hay alerta por el aumento en los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Cali y otros municipios.



-En Medellín ya está listo el operativo logístico para la llegada del papa Francisco el próximo 9 de septiembre. Serán más de 800 personas entre policías y civiles, los encargados de organizar la misa que oficiará el sumo pontífice en la capital antioqueña.



-En Cartagena algunos habitantes denuncian que el Congreso de la Industria Pornografica se sigue desarrollando en el Centro de Convenciones de esa ciudad a pesar de no tener permiso de las autoridades.



-El Distrito lanzó el Carril Preferencial de la Av. 1 de Mayo que conectará el Suroccidente con el Centro y el Oriente de la ciudad.



-La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil retomó los debates para analizar la denuncia de corrupción en contra del presidente Michel Temer.



-Tras unos días de descanso para preparar la consulta popular de este domingo, la oposición venezolana saldrá de nuevo a las calles en una actividad nocturna para honrar a los 94 fallecidos en las manifestaciones.



-Los países que integran el Acuerdo Transpacífico – el conocido TPP – acordaron hoy seguir adelante con este pacto, aunque Donald Trump haya retirado a Estados Unidos. El bloque de 11 naciones insistirá en la consolidación de una zona de libre comercio en el Pacífico que sirva para contrarrestar la influencia de China.



-Por orden judicial se exhumarán en una semana los restos del máximo exponente del surrealismo, el pintor español Salvador Dalí, para someterlo a una prueba de paternidad debido a una demanda presentada en un juzgado de Madrid.



-La primera ministra británica Theresa May reconoció públicamente un momento de debilidad y derrota política: recordó cómo derramó lágrimas cuando supo de los desastrosos resultados de las elecciones, cuando su partido perdió la mayoría del parlamento.