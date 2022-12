Claudia Ortiz acreditó la experiencia que no tiene en una notaría, según El Espectador

Claudia Ortiz, aspirante a dirigir la Agencia de Desarrollo Rural, acreditó la experiencia que no tiene en una notaría, según revela este martes el diario El Espectador.

De acuerdo con el medio, una vez fue descartada para la Unidad de Protección, UNP, por unos polémicos trinos, empezó a sonar para dirigir la agencia. Sin embargo, dice El Espectador que en la Secretaría General de la entidad rápidamente identificaron que no cumplía con los requisitos establecidos en el manual de funciones para ser nombrada presidenta, pues dicho cargo exige un título de posgrado.

El Espectador cita a una persona del Gobierno que revela: “Hace unos días empezó a rumorares que se había modificado el manual de funciones para poder nombrar a la señora Ortiz. En una primera aproximación, la Secretaría General de la entidad le informó al Ministerio de Agricultura que la señora no cumplía con el pleno de los requisitos. Primero, no tenía el posgrado requerido; segundo, la hoja de vida que hizo llegar no tenía los soportes laborales que permiten certificar la veracidad de la trayectoria;

y tercero, su vida laboral no es muy afín con temas de agricultura o desarrollo rural”.

Dada la imposibilidad del nombramiento, la Secretaría General del Ministerio de Agricultura pidió que se analizara homologar la experiencia laboral de Ortiz como posgrado, algo que no está establecido en el manual de funciones.

Ante el concepto de la Función Pública, a la que se consultó, que afirma que las funciones y competencias laborales de esta entidad no se pueden modificar, ni se les puede adicionar nada en el manual de la entidad, Ortiz, dice el medio, resolvió ir a una notaría a declarar bajo la gravedad del juramento que ella, desde el año 2005 hasta el 2018, o sea en los últimos 13 años, ha prestado servicios de asesoría en la estructuración de proyectos con énfasis en desarrollo rural y asistencia técnica.

Vea el artículo completo en El Espectador.

