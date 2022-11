CNE citó a versión libre a Santos por caso Odebrecht

En el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular que habría hecho Odebrecht a campañas presidenciales en Colombia, la magistrada Ángela Hernández, quien tiene a su cargo la investigación a la campaña Santos 2014, citó para el próximo 8 de mayo al presidente Juan Manuel Santos para que declare, en versión libre, sobre el presunto ingreso de dineros de la multinacional brasileña.

Publicidad

Esta es la primera vez que ese organismo electoral requiere a un presidente en ejercicio para que rinda declaración dentro de un proceso investigativo de carácter preliminar.

La investigación fue abierta en febrero pasado y busca establecer, principalmente, la violación de topes en la financiación, tras la declaración del exsenador Otto Bula, quien habría entregado un millón de dólares con destino a Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, quien fungió como gerente de la mencionada campaña.

Publicidad

Otras diligencias que cita el CNE:





1. El representante legal del Partido Social de Unidad Nacional el lunes 24 de abril a las 9:30 am.





2. El representante legal del Partido de La U el lunes 24 de abril a las 11:00 am.





3. El representante legal del Partido Liberal el 25 de abril a las 9:30 am.





4. El Representante legal de Cambio Radical el 25 de abril a las 11:00 am.





5. El señor José Roberto Prieto Uribe (Gerente de las campañas) el 26 de abril a las 9:00 am.







6. La señora Araceli Rojas Salinas (auditora interna de Campaña Santos 2010) el 27 de abril a las 9:00 am.







7. El señor Gilberto Contreras Morales (Tesorero de la campaña Santos 2010) el 28 de abril a las 9:00 am.



Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-La Defensoría del Pueblo pidió redoblar las medidas para evitar que los guerrilleros que están siendo beneficiados con indultos, sean asesinados, como ocurrió en Tumaco, Nariño.

-En Medellín fue asesinado un narcotraficante que tenía circular roja de Interpol.

Publicidad

-Por primera vez el presidente Andrés Pastrana entregó detalles de la reunión que sostuvo con el senador Álvaro Uribe y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Publicidad

-La ONU hizo un llamado a persistir en el diálogo en Venezuela entre el Gobierno y la oposición y evitar el incremento de la polarización.

-El gobierno de Argentina pidió a la Unión Europea revisar su posición frente a las islas Malvinas tras la salida del Reino Unido del Brexit.

Publicidad

-El atentado contra un convoy de evacuación en Siria, que provocó casi 130 muertos civiles muchos de ellos niños la semana pasada, fue cometido por terroristas vestidos de cooperantes. Así lo revela la investigación de Naciones Unidas.

Publicidad

-Con dos sorpresas se definieron los partidos de los cuartos de final en el torneo de tenis Masters 1000 de Montecarlo.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-La Defensoría del Pueblo pidió redoblar las medidas para evitar que los guerrilleros que están siendo beneficiados con indultos, sean asesinados, como ocurrió en Tumaco, Nariño.

-En Medellín fue asesinado un narcotraficante que tenía circular roja de Interpol.

Publicidad

-Por primera vez el presidente Andrés Pastrana entregó detalles de la reunión que sostuvo con el senador Álvaro Uribe y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Publicidad

-La ONU hizo un llamado a persistir en el diálogo en Venezuela entre el Gobierno y la oposición y evitar el incremento de la polarización.

-El gobierno de Argentina pidió a la Unión Europea revisar su posición frente a las islas Malvinas tras la salida del Reino Unido del Brexit.

Publicidad

-El atentado contra un convoy de evacuación en Siria, que provocó casi 130 muertos civiles muchos de ellos niños la semana pasada, fue cometido por terroristas vestidos de cooperantes. Así lo revela la investigación de Naciones Unidas.

Publicidad

-Con dos sorpresas se definieron los partidos de los cuartos de final en el torneo de tenis Masters 1000 de Montecarlo.