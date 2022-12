CNE 'tira la pelota' al Gobierno por entregar bases de datos desactualizadas

El magistrado Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral, indicó en diálogo con Blu Radio que el origen del error del CNE al anular miles de cedulas de ciudadanos que no son trashumantes son las bases de datos del Gobierno. (Lea también: CNE admite errores al revocar inscripción de cédulas, pero solo en Bogotá )

Según Rivera, el CNE no anuló cédulas por sospecha: “Hay unas bases de datos a las que damos plena credibilidad, pues me la entregó certificada el Ministerio de Salud, yo no debo ser quien deslegitime las bases de datos del Gobierno”. (Lea también: Santos pedirá explicación a CNE por denuncias de anulación arbitraria de cédulas )

“A mí me entregan las bases de datos certificadas, me las entrega el Sisbén y no podemos ocultar al país que en muchos lugares le metieron la mano al Sisbén. En muchos lugares las denuncias no fueron 500 ni 600, llegaron más de 2.000 que involucraban a 700 municipios”, agregó.

Aseguró que no es cierto que la anulación de cédulas se hiciera cruzando una base de datos desactualizada del Fosyga; “de hecho, la base de datos se cotejó con lo que nos envió el Ministerio de Salud”.

Señaló también que “el error fue que tomamos la ciudad de Bogotá y cada localidad la asumimos como un municipio, lo que nos generó este problema ayer, pero ya está corregido. En relación al resto de ciudades hemos evidenciado que no hay error alguno”. (Vea también: ¿Le anularon su cédula injustamente? Aquí los pasos que debe seguir )

“Hemos recibido 50 mil recursos, de los cuales casi el 60% están resueltos. A esos ciudadanos les será enviado un mensaje de texto diciéndoles en qué terminó y cómo quedó su situación”, dijo RIvera.

Concluyó que “los ciudadanos de bien deben presentar su recurso, aquí no podemos decir que no es trashumante aquella persona que se va a apoyar a su primo o amigo a un lugar donde se inscribió pero no vive allá, esa persona es trashumante”.