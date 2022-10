Cocaleros alertan por déficit para programas de sustitución de cultivos

Luz Córdoba, coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, aseguró que en departamentos como Guaviare van cinco pagos en dos núcleos veredales de 2 millones de pesos, es decir, hace 10 meses recibieron el primer pago y hace 8 meses retiraron los cultivos, pero les hace falta el último pago.



Córdoba manifestó que el acuerdo dice que una vez el campesino firma el acuerdo individual inmediatamente llega la asistencia técnica para acompañarlo en un plan concreto de su parcela y para empezar sembrar otros productos.



"Las vías tienen que estar medianamente arregladas para la comercialización de los productos y la angustia o preocupación que tenemos es que ya en varias zonas van 10 meses, faltan solo dos meses para terminar la asistencia alimentaria, y no hay nada, y esa es la preocupación porque al año la gente se va ver obligada a volver a los cultivos, no es una amenaza es una realidad", explica.



Córdoba dice que el programa reporta 54 mil familias vinculadas y que eso es excelente.



"El problema son los recursos para seguir inscribiendo familias si tenemos cuenta que el Gobierno para este año solo incluyó un billón de pesos y si hacemos cuenta cuánto cuesta atender a esas familias es de 1,5 billones de pesos eso nos significa que estamos sobre girados en medio billón de pesos", señaló.



Reconoció que hay incertidumbre porque Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se acaba el 7 de agosto y no saben si el nuevo jefe de Estado le dé continuidad a los programas de sustitución.