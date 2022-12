Colombia debe controlar el tema de la coca para que tome su lugar en la región: Whitaker

En entrevista con el diario El Espectador , el embajador estadounidense en Colombia Kevin Whitaker, habló, entre otras cosas, sobre la visita del vicepresidente Mike Pence al país, el apoyo de Estados Unidos a la fase de implementación de los acuerdos de paz con las Farc y, por supuesto, de la actual situación de Venezuela.



Whitaker alertó sobre el control que debe tener el país sobre los cultivos ilícitos en particular el acelerado crecimiento de la coca.



“Para que Colombia tome su lugar en la región, debe controlar el tema de la coca. Si eso no pasa, se puede afectar el consenso bipartidista en el Congreso. Nosotros dependemos del Congreso”, dijo agregando que “la cocaína es una droga ilegal y se debe tratar como una amenaza para los dos países que puede afectar la opinión de los congresistas. El mensaje del vicepresidente fue claro: tenemos que ver una solución y rápido”.



También desmintió que Estados Unidos estuviera ejerciendo presión para que Colombia retome la fumigación de la coca con aspersión aérea de manera descontrolada y sin proteger a los campesinos y el medio ambiente.



Sobre el asesinato de líderes sociales, el embajador afirmó que “Las amenazas o actos de violencia que existan deben controlarse para que la paz tenga una posibilidad mejor”.



Whitaker fue enfático en que Estados Unidos insistirá en la solicitud de extradición de miembros de las Farc.



Sobre Venezuela



“Respaldaremos económicamente el plan de acción laboral para la implementación de los acuerdos, muy importante. Obviamente, el vicepresidente fue muy enfático en el tema de la coca, que se tiene que solucionar, y rápido”, dijo el embajador.



Whitaker agregó que “el vicepresidente fue muy claro cuando dijo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela cae en una dictadura. El mensaje central de su visita a Suramérica, y particularmente a Colombia, luego de que el presidente Trump hablara de la opción militar, fue buscar un consenso regional para usar otras herramientas —la diplomática y la económica— con el fin de convencer al régimen venezolano de ser una democracia de verdad”, recalcando además que son necesarias las medidas diplomáticas y sanciones económicas para hacer más por Venezuela.



