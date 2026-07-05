Colombia envía hospital de campaña para reforzar la atención a víctimas del sismo en Venezuela

Colombia puso en marcha una nueva fase de su respuesta humanitaria al terremoto que afectó a Venezuela con el envío de un hospital de campaña que será instalado en Caracas para atender a la población damnificada.

La operación, coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Salud y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contempla el traslado de un hospital móvil de la Fundación Hospital San Rafael, que prestará atención médica durante los próximos dos meses y medio.

El subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, el almirante Ricardo Hurtado, explicó que, tras finalizar las labores de búsqueda y rescate, Colombia concentra ahora sus esfuerzos en la atención médica de las comunidades afectadas.

Colombia envía hospital de campaña a Venezuela UNDRG

"Hoy inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria de Colombia en Venezuela. Nuestros esfuerzos se concentrarán en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas. Como parte de esta misión, la ONG RD aporta 12 camas hospitalarias para la dotación del hospital. Además, transportamos más de 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y más de 5.000 tapabocas entregados por particulares", afirmó.

El hospital contará con 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud para misiones internacionales. La unidad ofrecerá servicios de urgencias, medicina general, pediatría, ginecología, odontología, atención psicológica, laboratorio clínico, ecografías obstétricas y entrega de medicamentos, con capacidad para atender hasta 150 pacientes por día.

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El presidente del hospital de campaña de la Fundación San Rafael, Diego Orlando Posso, destacó que la unidad está diseñada para brindar atención primaria en salud en escenarios de emergencia.

"Este es un hospital de nivel uno clasificado por la Organización Mundial de la Salud. Atendemos urgencias, consulta médica general, pediatría, ginecología, odontología, psicología y laboratorio clínico, pero no hospitalizamos pacientes. Con el apoyo del Gobierno, la UNGRD y otras instituciones, podemos llevar atención de salud de excelencia a las comunidades que tanto lo necesitan", explicó.

Posso agregó que el equipo tiene autonomía operativa para funcionar durante al menos 15 días con sus propios recursos y que el objetivo es permanecer en Venezuela durante dos meses. La operación cuenta, además, con el respaldo de ECHO–Unión Europea y la organización humanitaria Americares.