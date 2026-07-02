Colombia ha enviado 154 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela; quinto vuelo está en proceso

Siguen sumándose los esfuerzos por parte de los colombianos para las personas afectadas en Venezuela tras los terremotos de 7,1 y 7,5 registrados el pasado miércoles 24 de junio. Este viernes 03 de julio, saldrá el quinto vuelo autorizado, con más de 15 toneladas de ayuda humanitaria recogida por la Fundación Juntos Se Puede en coordinación con otras entidades.

Durante la mañana y tarde del jueves 02 de julio la Fundación Juntos Se Puede realizó el cargue de un nuevo vuelo humanitario con destino a Venezuela. En esta ocasión serán enviadas 18 toneladas de medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos, kits para rescatistas y una planta eléctrica de gran capacidad que será utilizada para abastecer un pequeño hospital en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Con este quinto vuelo autorizado, la fundación completa un total de 154 toneladas de ayuda humanitaria enviadas al vecino país.

"Con esta serían un total de 154 toneladas de ayuda humanitaria que hemos enviado en lo que se ha ido para agua, medicamentos, insumos médicos, alimentos perecederos y kits para rescatistas. Hoy también estamos enviando una planta eléctrica para para alimentar un pequeño hospital", señaló Freider Gandica Morales, representante legal de la organización.



La operación cuenta con el apoyo de Aerosucre, empresa que ha participado en tres de estos vuelos. Se espera que el envío de esta ayuda despegue este viernes 03 de julio hacia Caracas, una vez sean asignados los permisos y horarios de salida.

"Ha sido un trabajo en el que las autoridades, como la policía antinarcóticos, la DIAN nos ha colaborado. Y, fundamentalmente, los primeros vuelos, todo el equipo, todo el grupo de la de la empresa Aerosucre, Colombia Nerve Cargo, El Angar, todo el personal, todas las firmas aquí asociadas han participado, han colaborado", aseguró Leonardo Mora, coordinador comercial de la empresa Aerosucre.

Desde la fundación recuerdan que continuarán recibiendo donaciones hasta el próximo 15 de julio en sus centros de acopio ubicados en Bogotá, entre ellos su sede principal, ubicada en la calle 104 #54- 31, Corferias, el Movistar Arena y el Vive Claro, esto con el objetivo de seguir apoyando a las comunidades venezolanas afectadas.