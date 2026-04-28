La Cámara Colombiana de la Infraestructura rechazó la reciente ola de violencia y atentados que han sacudido el suroccidente del país en los últimos días, con graves afectaciones a las comunidades, a la institucionalidad y al desarrollo de los territorios.

Desde la CCI aseguran que estos hechos debilitan la confianza y la estabilidad de Colombia.

“Estos hechos atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos, y debilitan la confianza y la estabilidad que el país necesita para avanzar. La violencia no constituye un camino válido en una sociedad que busca progreso y convivencia pacífica”, dicen desde la Cámara.

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo asegura que el país no puede dejarse intimidar por la violencia.



Colombia no puede ceder ante la intimidación: CCI sobre atentados en el suroccidente del país

“Colombia no puede ceder ante la intimidación ni permitir que la violencia frene el desarrollo de sus regiones. Es indispensable que el Estado actúe con contundencia para proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad que permitan avanzar en la construcción de infraestructura y bienestar”, afirmó.

En este contexto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura reconoce y respalda la labor de la Fuerza Pública en la protección de los ciudadanos y la defensa del orden institucional, y por lo tanto, destacó la importancia de su actuación frente a las amenazas que afectan la seguridad en las regiones.

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Desde el sector de la infraestructura señalan que mantienen su compromiso con el desarrollo regional, la generación de empleo y la reducción de brechas sociales, propósitos que en momentos de crisis como estas enfrentan serias amenazas en contextos de inseguridad que afectan tanto a la comunidad como a quienes trabajan por el crecimiento del país.