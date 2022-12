Colombia no puede prestarse para intervención extranjera contra Venezuela: Farc

A través de un comunicado, Farc manifestó que Colombia no puede prestarse para una intervención extranjera contra Venezuela ya que “el continente es zona de paz y no se debe permitir que arrebaten ese derecho”.



“Lo verdaderamente trágico de esta situación, es que los últimos gobiernos y el Estado Colombiano hayan venido tomando partido a favor de una intervención militar en Venezuela, cuyas repercusiones de todo orden, hacía el continente y especialmente en nuestro país, no se harán esperar, con la carga de muerte y desolación que ello implicaría”, dice un aparte del comunicado.

En ese mismo sentido dicen que condenan las “grotescas maniobras y alertan al pueblo y gobiernos progresistas y democráticos de América Latina, el Caribe y el mundo, para no permitir más injerencias sobre la Venezuela soberana”.



Para Farc, “el cerco político, diplomático, económico, social y militar dirigido a desestabilizar y deponer al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro y revertir la revolución bolivariana, recurriendo a cuanto medio esté a su alcance; es asunto que la extrema derecha nacional venezolana, sus aliados en el exterior y el propio imperio no pueden negar”.

