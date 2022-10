Colombia ordena regresar a embajador tras golpe judicial a Asamblea Venezolana

BLU Radio conoció que el Gobierno Colombiano llamó al embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, tras la crisis política que vive el vecino país por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional.



Lozano vendrá a Colombia para analizar con el cuerpo diplomático la situación que afronta el vecino país por cuenta de la división política entre oficialistas y antichavistas.





No hay separación de poderes



Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunciara que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional, la canciller colombiana María Ángela Holguín manifestó la preocupación del gobierno nacional ante la crisis política desatada en el vecino país.



“Queremos mostrar la profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo, hemos venido insistiendo en la importancia del respeto y la separación de los poderes como pilar fundamental de la democracia, es importante, urgente, que no da tregua”, dijo Holguín.



La canciller reiteró el llamado para que desde Venezuela el Gobierno y la oposición retomen el diálogo y no profundicen más la crisis que se vive allí.



“El único camino es que realmente tomen unas decisiones, esto lo que hace es profundizar aún más la crisis, rechazamos esta no división de los poderes, aquí es clarísimo, necesitamos poderes públicos fuertes independientes”, agregó.





Holguín agregó que el Gobierno Colombiano emitirá un comunicado frente a lo sucedido en el vecino país.