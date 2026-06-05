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Colombia retomará cooperación energética con Ecuador: fortalecerá seguridad de suministro en región

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró que ambos países volverán a avanzar en la integración energética para enfrentar desafíos como el fenómeno de El Niño y garantizar un suministro más confiable de energía.

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Por: Alejandra Bello
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Actualizado: 5 de jun, 2026

Colombia reanudará de manera gradual la cooperación energética con Ecuador, una decisión con la que el Gobierno busca fortalecer la seguridad energética regional y prepararse para posibles contingencias asociadas a fenómenos climáticos como El Niño.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante una visita a los municipios de Moniquirá y Santana, en Boyacá, donde se entregaron proyectos de expansión de redes de gas domiciliario para miles de familias rurales.

"Vamos a reanudar la cooperación energética con Ecuador. En la medida en que las circunstancias técnicas lo permitan, avanzaremos nuevamente en esa integración porque para nosotros lo más importante son los pueblos hermanos y la seguridad energética de la región", afirmó Palma.

El ministro señaló que el Gobierno busca consolidar una red de integración energética latinoamericana que permita responder de manera conjunta a los retos de abastecimiento y a los efectos de eventos climáticos extremos.

En este sentido, destacó que Colombia también trabaja en iniciativas de integración energética con Venezuela y en proyectos de interconexión con Panamá.

"Son tiempos de cooperación, solidaridad e integración entre los pueblos. Por eso avanzamos en la reanudación de la cooperación energética con Ecuador, así como en la integración con Venezuela y la interconexión con Panamá", agregó.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la iniciativa tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades campesinas. Palma aseguró que la expansión de los servicios energéticos busca reducir brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más apartadas del país.

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