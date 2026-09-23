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Colombia ya importa un tercio de su gas y tiene solo 6 años de reservas: ANIF

Desde el centro de pensamiento advirtió que el país perdió su soberanía energética en gas y que la dependencia de importaciones lo hace vulnerable a la volatilidad internacional.

Gas
Gas / imagen de referencia.
Foto: Unsplash
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Las advertencias del sector energético sobre las escasas reservas de gas del país son cada vez más frecuentes. Esta vez fue el presidente del centro de pensamiento económico ANIF, José Ignacio López, quien alertó que Colombia ya importa cerca de un tercio de su demanda de gas, en momentos en que el fenómeno de El Niño exige mayor respaldo del gas para la generación eléctrica.

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Según López, Colombia cuenta hoy con reservas de gas equivalentes a 5,9 años de producción, es decir, casi 6 años. "Hoy en día ya estamos perdiendo la soberanía energética en materia de gas", afirmó, y aclaró que esa pérdida de autosuficiencia no es un escenario a futuro, sino una realidad actual.

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El experto recordó que hace una década Colombia tenía uno de los perfiles de reservas más holgados de la región, pero mientras países como Argentina han logrado nuevos hallazgos de gas, Colombia se rezagó. "Hoy en día somos el país con menos años de reservas de gas" al compararlo con Argentina, México, Brasil y Chile, señaló López.

Esa brecha entre producción y demanda ya se traduce en importaciones: "Estamos importando aproximadamente el 30% (...) de nuestra demanda de gas", explicó el presidente de ANIF. Ese gas importado, agregó, pone al país en una situación más frágil frente al contexto internacional, marcado por la volatilidad de los mercados y el conflicto en Medio Oriente.

El economista también advirtió sobre el impacto que un choque energético tendría en otros sectores productivos. Con base en las matrices de oferta y utilización del DANE, ANIF identificó que sectores como el tratamiento y distribución de agua registran costos energéticos que representan casi el 20% de su estructura de costos, junto con actividades como la producción de caucho y plástico, y de papel y cartón.

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