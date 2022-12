Colombianos que viven en Venezuela no los atiende su país: abogado de ‘Conrado’

que viven allí porque el Gobierno de su país no les asiste en educación, salud y vivienda, como sí lo hace el Ejecutivo en Caracas.

Publicidad

Particular situación que viven los nacionales presos en cárceles venezolanas, “que son atendidos en salud gratuitamente en Barrio Adentro y que están incluidos en la misión vivienda”, dijo.

Martínez aclaró que su cliente quedó en libertad y fue enviado a La Habana siguiendo los protocolos de ambos gobiernos en la materia con base “a la carta del 26 de diciembre de 2013 en la que la Cancillería colombiana informó que iba a desistir de la solicitud de extradición pasiva” en su contra.

Publicidad

El nuevo negociador de las Farc en los diálogos de paz en Cuba, tras su liberación expresó en su página web que “no sé ustedes, pero yo, para festejar me voy a zampar un tremendo trago de penca de cocuy que, como quien no quiere y queriendo, me llegó por cuenta de mi hermano Alí Primera. ¡Salud hermanas y hermanos del internacionalismo solidario, va por ustedes y este gran triunfo de la irreverencia popular!”.

Publicidad

Aunque ‘Julián Conrado’ ya se encuentra en Cuba, el Gobierno colombiano aclaró que las investigaciones que adelanta la justicia en su contra continuarán.