Colombianos temían que tropas no estuvieran listas para conflicto con Maduro: Bolton

En su libro ‘The Room Where it Happened’, John Bolton, el polémico exasesor de Seguridad de Donald Trump, dijo que a pesar de haber combatido durante años a la guerrilla y el narcotráfico, el gobierno colombiano temía que sus tropas no estuvieran listas para un conflicto convencional con las fuerzas armadas de Maduro.

Además, dijo que lo sucedido el 23 de febrero de 2019 demostró falta de planeación y una desconexión de parte de Guaidó y el gobierno colombiano.

BLU Radio tuvo acceso a ‘The Room Where it Happened’, el polémico libro del exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, que ha desatado la ira del presidente Donald Trump, quien, a través de todos los medios, ha intentado frenar su publicación por considerar que Bolton pone en riesgo la seguridad nacional con sus revelaciones.

El libro cuenta detalles de la grave situación en Venezuela y el papel que Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, han tenido en la cruzada por sacar a Nicolás Maduro del poder.

Dentro de las revelaciones, el exasesor de Seguridad cuenta cómo la idea de enviar 5.000 tropas a Colombia fue del presidente Trump.

“Él preguntó si debíamos mandar 5.000 tropas en caso de que fuese necesario, idea que anoté en mi blog diciéndole que averiguaría con el Pentágono”, dice el libro. Bolton, además, cuenta que fue el propio presidente de Estados Unidos el que le dio la idea de salir en la rueda de prensa con la famosa anotación que le dio la vuelta al mundo para “divertirse con los medios”.

Sobre este tema, el exasesor de Seguridad de la Casa Blanca dice sarcásticamente que un par de semanas después el entonces canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le llevó de regalo un blog de notas amarillo para que no se le acabaran.

El libro va más allá y cuenta detalles del fallido 23 de febrero de 2019, día en que el presidente interino Juan Guaidó, junto con el presidente Duque y otros mandatarios de la región, pretendían atravesar toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela a través de la frontera.

Bolton revela que la idea de hacer que Guaidó cruzara hacia Colombia el 22 de febrero durante el Venezuela AID LIVE no fue compartido por el gobierno Trump.

“Esto no era buena idea por varias razones. Era dramático pero peligroso no solo físicamente para Guaidó sino políticamente. ¿Qué iba a pasar si Maduro utilizaba el hecho para hacer propaganda diciendo que Guaidó había escapado de Venezuela por miedo? No teníamos manera de predecir qué iba a pasar ese sábado en Colombia”, concluye.

Dice Bolton que para la Casa Blanca fue decepcionante que Colombia no actuara al ver que toneladas de comida y ayuda humanitaria eran incendiadas en los camiones que pretendían cruzar la frontera hacia Venezuela.

“Aprendimos, mucho tiempo después, que a los colombianos les dio susto porque temían que una confrontación militar en la frontera los iba a involucrar y que a pesar de haber combatido durante años a la guerrilla y el narcotráfico, sus tropas no iban a estar listas para un conflicto convencional con las fuerzas armadas de Maduro”, dice el exasesor de seguridad.

“Cuando terminó ese sábado, me pensé que la oposición venezolana hubiera hecho tan poco para defender su causa. Me decepcionó que los militares no hubieran respondido y me sorprendió que ni Guaidó ni Colombia hubieran tenido planes alternativos cuando los colectivos chavistas decidieron incendiar puentes y camiones llenos de ayuda humanitaria”, dice Bolton en su libro.

Pero, incluso, va más allá. Dijo que “todo parecía dejado al azar, o bien por falta de planeación o por falta de coraje para actuar”.

Además, contó cómo la reunión que sostuvieron Duque y Trump en la Casa Blanca en febrero de 2019, previo al cruce de ayuda humanitaria, se centró en Venezuela. El libro relata que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, le dijo al presidente Trump que Maduro y su régimen habían perdido la ventaja.

Bolton insiste en que su posición era clara en que la mejor manera de sacar a Maduro del poder era con sanciones sobre el petróleo y cuenta que en la Casa Blanca pensaban que con estas sanciones su salida iba a ser cuestión de tiempo.

“Eran optimistas porque creían que la gente más cercana a Maduro como Diosdado Cabello y otros, estaban enviando sus bienes y familiares fuera del país por seguridad”, cuenta Bolton, quien, además, revela que el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin, se opuso a acciones más severas contra el régimen de Nicolás Maduro, diciendo que las sanciones contra el petróleo venezolano ocasionaría un aumento internacional en los precios del crudo.