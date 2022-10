Colpatria eliminó los cobros en todas las cuentas corrientes y de ahorro

Según explicó Colpatria, el beneficio no solo será para los actuales clientes sino que se extenderá a quienes abran una cuenta bancaria nueva, algo que se podrá hacer desde el portal www.colpatria.com o en cualquier oficina.



El presidente del Banco Colpatria, Santiago Perdomo Maldonado, indicó que la idea es “incrementar el número de ahorradores y profundizar la relación con los clientes”.



“En la medida en que estas decisiones incentiven el ingreso de más personas al sistema financiero formal, podremos contribuir a que tengan una relación con la banca que les permita ganar espacios de crecimiento y progreso, evitando que recurran a alternativas al margen del mercado vigilado y regulado, lo cual les implica no sólo tener que pagar elevados costos por el uso y disponibilidad de su propio dinero, sino correr el riesgo de caer en la ilegalidad”, dijo Perdomo.



Por ejemplo, ahora sus clientes podrán usar sus tarjetas de cuentas de ahorro y corrientes para pagar en establecimientos comerciales sin ningún costo.



Incluso, las cuentas quedarán exentas del impuesto de 4x1.000 si le informan a la entidad de la intención de hacerlo, con lo que podrán hacer retiros mensuales de hasta 10.413.550 pesos.



Estos son los servicios por los que Colpatria no cobrará



• Cuota de manejo de la tarjeta débito

• Retiros en cajeros Colpatria en todo el país

• Retiros con tarjeta debito en cualquier oficina del Banco a nivel nacional

• Consignaciones nacionales

• Transferencias entre cuentas Colpatria desde cualquiera de los canales del Banco Colpatria en el país (cajeros automáticos, Internet, Multilínea y oficinas)

• Consultas de saldos en todos los cajeros automáticos de Colpatria en el país.