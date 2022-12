Columna de Wall Street Journal critica amnistía a Farc por crímenes de guerra

La columnista Mary O´Grady del Wall Street Journal, uno de los diarios más leídos en Estados Unidos, criticó la posibilidad de que las Farc se vean beneficiadas con amnistía por sus crímenes de guerra.



“De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Las Farc son notorias por esa práctica, pero dicen que un castigo por esto no es negociable”, dice la columnista.



Además, O´Grady argumenta que las Farc se han negado constantemente a pagar cárcel por los asesinatos y mutilaciones, además postula que ellos “no renunciarán a las grandes extensiones de tierra y otras riquezas acumuladas de forma ilícita a través del tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones”.



La reconocida columnista norteamericana también explica que la guerrilla viene haciendo una “campaña de desprestigio contra los militares colombianos”, recordándole al presidente Juan Manuel Santos y al magistrado José Leonidas Bustos, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que “donde no hay justicia, no hay paz”.



Vea aquí la columna completa de Mary O´Grady en el Wall Street Journal