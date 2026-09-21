Comandante del Ejército ordena reforzar operaciones en Meta tras asesinato de tres soldados

Los militares fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En el mismo hecho, ocurrido en la vereda La Unión, resultaron heridos un suboficial y otros tres soldados profesionales.

El general Soto Sánchez aseguró que la Fuerza Pública empleará sus capacidades para ubicar a los responsables de los ataques. De manera preliminar, el Ejército atribuye el hecho en La Macarena a la Estructura Éver Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias ‘Calarcá’.

“No vamos a retroceder frente a quienes pretenden intimidar a Colombia mediante el terrorismo”, manifestó el comandante del Ejército, al tiempo que ordenó continuar las operaciones ofensivas en el departamento.

El oficial también rindió homenaje a los tres uniformados asesinados y expresó sus condolencias a sus familias, a quienes aseguró que la institución les brindará acompañamiento durante este momento.



Los hechos ocurrieron en medio de una madrugada marcada por dos ataques contra tropas en el Meta. Además del caso de La Macarena, militares fueron atacados en la vereda Puerto Chorizo, en Vistahermosa, donde un dispositivo explosivo improvisado fue seguido por disparos de armas de largo alcance. Dos soldados profesionales resultaron heridos.

El Ejército informó que activó sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para evacuar y atender a los uniformados afectados. Las operaciones continúan en el suroriente del país con el objetivo de ubicar a los responsables de los ataques.

He ordenado mantener y fortalecer las operaciones militares en el departamento del #Meta, ante el vil asesinato de tres de nuestros soldados y las afectaciones a 6 militares, a través del empleo de todas nuestras capacidades para ubicar a los responsables de estos ataques.



De… https://t.co/1vLbiGaBTa — Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (@COMANDANTE_EJC) September 21, 2026