Comida chatarra: causante de enfermedades y 'guerra' en las casas

Soledad Barruti, periodista y autora del libro “Mala Leche”, estuvo en Mañanas BLU y habló sobre la comida ultra procesada, conocida también como comida ‘chatarra’ y que corresponde al 80% de los alimentos que hay en los supermercados.

En Colombia se intenta tramitar proyecto que busca que la comida procesada y ultra procesada, como los paquetes, snacks y demás, tengan un sello advirtiendo si son altos en azúcar, sodio u otros componentes.

Según Barruti, la implementación de estos sellos ayudaría a las familias y compradores a identificar productos que tengan alto contenido de aditivos que son peligrosos para la alimentación de los niños y en general de la población y así, evitar enfermedades.

“Es espelúznate ver lo que comen los niños, snacks de paquetes, jugos de cajas, que solo traen toneladas de azúcar, sal, grasas malas y aditivitos que solo nos hacen creer que allí hay comida y no es así”, afirmó la periodista.

Para la periodista lo más importante cuando se compra esta clase de comida es traducir los ingredientes que se encuentran allí, (como el alto contenido de azúcar y sal) y no fijarse en la publicidad que se enfoca en las supuestas vitaminas que contiene el producto.

“Es necesario cambiar la publicidad por la información”, expuso Barruti.

Soledad Barruti, entre tanto, denunció que la publicidad que se expone en esta clase de productos solo insta al consumo, genera guerra en las casas entre padres e hijos y en general se transforma en una guerra desleal, pues los niños se guían por animales y colores de los productos lo que genera un “imán perfecto” para los más pequeños.

“La estrategia es totalmente desleal. Está demostrado que los niños no pueden diferenciar qué es publicidad y qué es información, si la publicidad no funcionara, las marcas no gastarían tanto dinero en hacerla”, dijo Barruti.

¿Guerra perdida?

La idea de Barruti y de varios países que han acogido leyes que favorecen a la información del consumidor, es que las personas “no coman más mentiras” y que, además, las personas puedan reconocer que la comida real está cerca, con los campesinos locales.

Países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, han logrado la implementación de estos sellos, además de la limitación de publicidad de los mismos. Estos sellos están dirigidos directamente a la prevención de enfermedades como la obesidad y el sobrepeso en los niños.

