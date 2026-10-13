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Blu Radio  / Nación  / Comisión de Acusaciones ya recibió recursos para funcionar hasta finalizar el año: Daniel Briceño
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Comisión de Acusaciones ya recibió recursos para funcionar hasta finalizar el año: Daniel Briceño

Según el representante a la Cámara, con la llegada de estos recursos, la Comisión ya puede contratar los equipos de trabajo que necesitaba para iniciar las investigaciones y, especialmente, dar impulso a los más de 2.400 procesos que permanecen en esa instancia.

Comisión de Acusaciones
Comisión de Acusaciones
Foto: camara.gov.co
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que, después de dos meses de parálisis por falta de recursos, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podría retomar sus actividades en los próximos días, luego de que, según indicó, el Gobierno Nacional hiciera llegar los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento hasta finalizar el año.

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De acuerdo con el congresista, la llegada de estos recursos permitiría contratar los equipos de trabajo que requiere la comisión para avanzar en las investigaciones y dar impulso a los más de 2.400 procesos que permanecen en esa instancia.

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“Dos meses de parálisis de la Comisión de Acusaciones, pero la noticia es que El Gobierno Nacional, a través de las instancias administrativas de la Cámara de Representantes, ya hicieron llegar recursos para finalizar el año. Eso quiere decir que la comisión ya puede contratar los equipos que requería para iniciar la investigación, pero sobre todo el impulso, los más de 2400 procesos que hay allí, y que la comisión, según tengo entendido, a partir de esta semana, máximo la siguiente, ya se comenzará a reunir para darle impulso a muchos de esos proyectos”, señaló.

El representante también indicó que, según la información que conoce, la comisión estaría adelantando, junto con la Dirección Administrativa, el proceso de contratación y vinculación de personal para revisar y clasificar jurídicamente los expedientes.

“Lo que tengo entendido es que la comisión está contratando y está en un proceso con la dirección administrativa en donde se están vinculando a las personas que tienen que clasificar esos más de 2.400 procesos por prioridades, por si están a punto de prescribir o si ya prescribieron”, explicó el congresista.

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Cabe recordar que durante las últimas semanas se venía advirtiendo sobre la falta de recursos para el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones, situación que, según las denuncias conocidas, había impedido avanzar en el reparto de 2.450 procesos y generado preocupación por los posibles vencimientos de términos.

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