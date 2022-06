Comisión de la Verdad pide ante Parlamento Europeo que no se le brinde más ayuda militar a Colombia

Dos días después de que la Comisión de la Verdad le entregara al país su informe final sobre lo sucedido durante el conflicto, Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia realizaron una intervención ante el Parlamento Europeo, explicando cuales fueron los principales hallazgos y las recomendaciones que hacen al Estado y la sociedad para superar la violencia.

Algunas de ellas tienen que ver con la reforma a la Policía, modificar la forma de elección del fiscal general y un cambio sustantivo en la política contra las drogas, así como el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y retomar los diálogos con la guerrilla del ELN.

"El modelo de seguridad no ha traído seguridad para las víctimas y no ha impedido que se den nueve millones de víctimas, a la comunidad internacional le decimos no más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz y no ayuda para fomentar la guerra, esto no es lo que Colombia necesita", aseguró el comisionado Carlos Martín Beristain.

Desde la Comisión de la Verdad agradecieron a la Unión Europea el respaldo recibido durante estos casi cuatro años de trabajo y desde el Parlamente Europeo reiteraron su apoyo para que en el país se implementen las recomendaciones y se pueda avanzar hacia la no repetición.

El comisionado Alejandro Valencia, durante su intervención, aseguró que se debe crear el Ministerio de la Paz y la reconciliación para articular mejor la implementación del acuerdo de paz: "desafortunadamente con este gobierno que culmina, la implementación del acuerdo está reducida en muchos temas, entonces creemos que si hay un ente más central y relevante podría ser un paso que ayude a una mejor construcción de paz".

