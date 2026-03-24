¿Cómo romper el techo de cristal en el mercado laboral? El secreto viene desde el colegio

Durante años, el debate sobre el techo de cristal se ha centrado en lo que ocurre dentro de las empresas, especialmente en las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a cargos directivos, con brechas salariales, pocas oportunidades y limitaciones en el ascenso. Sin embargo, cada vez cobra más fuerza una idea distinta, y es que, el problema no empieza en la oficina, sino mucho antes, incluso en el colegio, donde comienzan a formarse esas capacidades.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema, según datos de la UNESCO, apenas el 30 % de quienes lideran la investigación científica en el mundo son mujeres. En América Latina, la participación femenina en cargos de alta dirección se ubica entre el 18 % y el 20 %, mientras que en Colombia apenas alcanza el 34 % en juntas directivas. Estos números evidencian una brecha estructural que no surge de un momento a otro.



¿Cómo romper el techo de cristal en mercado laboral? el secreto viene desde el colegio

El enfoque del debate ha comenzado a cambiar. No se trata únicamente de abrir más oportunidades en el mundo laboral, sino de entender cómo se forman las habilidades necesarias para liderar. Capacidades como la toma de decisiones, la oratoria, la seguridad personal o el pensamiento crítico no aparecen en la adultez de forma espontánea.

Se desarrollan desde la infancia, y en ese proceso, la educación juega un papel determinante. No solo importa el acceso a estudiar, sino la manera en que se enseña y los espacios que se abren para que las niñas participen activamente dentro del aula.

Estudiantes de colegio en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La falta de mujeres líderes no empieza en el trabajo, sino en el colegio

En muchos modelos tradicionales, las mujeres desde niñas no siempre asumen roles visibles o de liderazgo, lo que termina impactando su confianza y proyección a futuro. Esta realidad, aunque silenciosa, se refleja años después en los espacios laborales.

Algunos colegios ya están replanteando este modelo. En Bogotá, el Colegio Las Pachas ha desarrollado una propuesta educativa enfocada en fortalecer el liderazgo desde etapas tempranas.

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“Creemos que el liderazgo no es algo que aparece en la vida adulta, sino que se construye desde el colegio”, explicó su rectora. “Por eso diseñamos un entorno donde cada estudiante asume un rol activo y desarrolla confianza en su propia voz”.



Formar líderes antes de que aparezca el techo de cristal

La apuesta de estos modelos es clara, anticiparse a las barreras antes de que aparezcan. La idea no es solo que las mujeres aspiren a liderar, sino que se sientan capaces de hacerlo.



Desarrollo de habilidades como negociación, comunicación y pensamiento crítico

Construcción de proyectos de vida desde etapas tempranas

Rutas de alto rendimiento en ciencia, arte, deporte y emprendimiento

Los resultados ya se ven en participación internacional, logros académicos y acceso a universidades globales.

Más allá de los casos individuales, la idea es, si la brecha de género comienza en la formación, es allí donde también puede empezar a cerrarse. El reto no es solo abrir espacios para las mujeres en el futuro, sino formarlas desde hoy para que lleguen a liderarlos.