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Blu Radio  / Nación  / ¿Cómo romper el techo de cristal en el mercado laboral? El secreto viene desde el colegio

¿Cómo romper el techo de cristal en el mercado laboral? El secreto viene desde el colegio

El techo de cristal que enfrentan las mujeres no nace en el trabajo, sino en el colegio, donde se forman sus habilidades de liderazgo.

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