Comparto principios de Farc, no su ideología: Lucía González de Comisión de la Verdad

Lucía González, una de las once integrantes de la Comisión para la Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, manifestó en Mañanas BLU que no tiene cercanías con las Farc, pero celebra que ese exgrupo guerrillero se constituya en un partido político porque fortalecerá el debate en el país.



Esta declaración de González fue tras la polémica que generó un trino que publicó el pasado 1 de septiembre.



Yo hoy estoy de fiesta porque las FARC🌹@FARC_EPueblo constituyeron su partido político. No sólo respeto, comparto sus principios.Buen camino — Lucia Gonzalez (@luciagonzalezd) September 2, 2017

“Comparto principios de las Farc como atención a los territorios y el campo, lucha contra la inequidad y discriminación política. Celebro que sean partido político y les vaya bien”, dijo.



Manifestó que el grupo que conforma la Comisión de la Verdad que tendrá vigencia de tres años, se caracteriza por ser plural, de personas responsables y el país tendrá la misión de vigilarlos para construir una narrativa lo más objetiva posible.



“Los que estamos en la Comisión de la Verdad somos sujetos políticos y seguramente tenemos más cercanía con algunas posturas políticas, humanas o sociales”, señaló la exdirectora del Museo Casa de la Memoria en Medellín.



Para González, ella y sus compañeros tendrán una de las “tareas más importantes porque pone la verdad como un objetivo independiente de la justicia y procesos judiciales como un valor y una necesidad que tiene el país”.