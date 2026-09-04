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Compra se hizo en efectivo desde Ecuador: Avianca se pronuncia tras cancelación del vuelo de Petro

Avianca señaló que canceló la reserva del exmandatario porque el expresidente figura en una lista de sanciones administrada por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya aplicación es obligatoria para la aerolínea por sus operaciones y vínculos financieros internacionales.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia.
Gustavo Petro.
Foto: AFP.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Por tener obligaciones que cumplir frente a las regulaciones y sanciones internacionales de Estados Unidos, Avianca canceló las reservas del expresidente Gustavo Petro para viajar en la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá. La aerolínea explicó que estas normas le prohíben prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento.

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Entre esas restricciones está la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN List, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Avianca sostiene que, por las obligaciones regulatorias que le aplican, no puede realizar operaciones con personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por su inclusión en esta lista.

En medio de todo este panorama se conoció la carta que fue enviada por la aerolínea Avianca al expresidente de la República de Colombia, tras conocer e identificar el caso.

“Tras una revisión de cumplimiento normativo dentro de nuestros procedimientos regulares, hemos identificado que existen dos reservas en nuestra aerolínea bajo los códigos identificadores XXXX y XXXX en las cuales figura su nombre y el de otras dos personas para el trayecto BOG-MEX para el día 30 de agosto de 2026, con regreso el 2 de septiembre de 2026 en la ruta MEX-BOG, respectivamente. En el marco de esas mismas verificaciones, hemos detectado que su nombre se encuentra incluido en la Lista SDN que administra la OFAC”, se lee en la carta.

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La compañía explicó que estas normas estadounidenses sí involucran a Avianca, pese a que las reservas canceladas correspondían a un viaje entre Colombia y México. Esto, según la aerolínea, se debe a la estructura internacional de sus operaciones y a su presencia comercial, financiera y corporativa en Estados Unidos.

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Además, Avianca señaló que opera rutas hacia territorio estadounidense, realiza transacciones financieras en dólares a través del sistema bancario de EE.UU y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Por lo que debe cumplir las regulaciones internacionales y las sanciones administradas por las autoridades estadounidenses.

“Reiteramos que la cancelación de los mencionados tiquetes obedece estricta y exclusivamente al cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales que vinculan a Avianca por la naturaleza y ubicación geográfica de sus operaciones”, se menciona en la carta.

La compañía enfatizó que la medida no implicó la retención de los recursos correspondientes a la compra, por lo que será devuelto el dinero.

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