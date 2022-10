Compre libros y boletas para teatro y redímalos cuando pase la cuarentena

La cultura es otro de los sectores paralizado por la cuarentena obligatoria, decretada por la pandemia por COVID – 19. En Medellín, desde ese sector, buscan estrategias para garantizar su flujo de caja.

Para ello, la propuesta es comprar un libro y reclamarlo cuando pase la cuarentena y comprar una boleta para ir al teatro y ver la obra cuando se acabe el aislamiento obligatorio.

La idea es de 12 teatros de Medellín, de los cuales 10 están ubicados en el centro de la ciudad, los que crearon la campaña “S.O.S. Teatros”, con la que buscan recaudar fondos para pagar el sueldo de los actores, los arriendos y los servicios de cada sede.

Catalina Orozco, líder de esta iniciativa teatral, contó que los interesados en ayudar podrán comprar a través de internet boletas anticipadas que se redimirán en funciones, cuando los teatros vuelvan a abrir.

“Tenemos una venta de boletería anticipada que las hacemos a través de las plataformas de Sala Llena y a través de Etiqueta Blanca . El dinero que aquí se recoge se le entrega de manera inmediata a cada sala y con eso se atiende la primera necesidad que son los actores, luego el arriendo y el pago de los servicios, que así los teatros estén cerrados se siguen generando”, dijo Orozco.

Mientras tanto, 24 librerías independientes de Antioquia y 70 libreros del Pasaje Comercial La Bastilla de Medellín pidieron un apoyo concreto a la alcaldía de Medellín y al Gobierno Nacional pues sus negocios están cerrados y temen despedir a más de 200 empleados, por las pérdidas económicas que dejará la cuarentena.

Gloria Melo, gerente de la librería ‘Al Pie de la Letra’, aseguró que en las medidas anunciadas para el sector de la cultura no se mencionan a las librerías y no pueden comercializar sus libros por domicilios pues no se trata de un bien de primera necesidad y, consideran, sería irresponsable con el mensajero.

Apela a la ayuda de sus lectores, a los que les pide que compren bonos o libros que se redimirían cuando pase el aislamiento social.

“Que nos compren bonos en este momento y que los rediman cuando se pueda abrir la librería. Lo otro es que entes culturales y el mismo gobierno que tenga presupuesto para comprar libros para bibliotecas, los compren a través de librerías y así nos ayudan a nosotros y también a las editoriales”, dijo Melo.

