Comunidad LGBTI rechaza nueva solicitud de procurador sobre adopción gay

llamado a las autoridades para que investiguen al jefe del Ministerio Público, según él, por el uso constante del recurso de nulidad para detener las acciones que benefician a esta comunidad.



“La Corte debería hacer un llamado a que la Procuraduría haga un uso racional del recurso de nulidad y las autoridades competentes, en partículas el Consejo de Estado, debería iniciar una investigación de porque el procurador está persiguiendo ciudadanos que son colombianos, que tienen derechos, y que él se ha dedicado, desde que entro a su oficina, a perseguir”, afirmó Albarracín.



Entre tanto, Ana Leiderman, quien con su pareja del mismo sexo logro el aval de la corte para poder adoptar el hijo biológico de una de ellas, aseguró que no es una sorpresa que el procurador este buscando la nulidad de la sentencia de la corte constitucional.



“Por qué cuando el Procurador no ha interpuesto nulidades o demandas contra decisiones que beneficien a las personas de la comunidad LGBTI, eso pues uno puede ponerle plata”, dijo Ana.



Desde la comunidad LGBTI se mostraron confiados en torno a que la iniciativa del procurador no tendrá éxito.