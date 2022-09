Con brutalidad y sevicia: así actuó el coronel Benjamín Núñez según la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación solicitó, este sábado 10 de septiembre, enviar a un establecimiento carcelario al coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, implicado en el asesinato de los tres jóvenes en Chocó, Sucre, señalando que es un peligro para la sociedad.

Según el ente acusador, es necesaria la medida de aseguramiento debido a la manera en la que actuaron con brutalidad y mezquindad los miembros de la Policía, liderados por el coronel Benjamín Núñez, en los hechos que acabaron con la vida de José Carlos Arévalo, Jesús David Díaz y Carlos Alberto Ibáñez.

En el video que presento la Fiscalía durante la audiencia, se observa la brutalidad con la que el coronel se movilizaba con los heridos y los llevaban a un centro hospitalario de Sucre, en la grabación se ve como el coronel se bajó unas cuadras antes para que no fuera incriminado por estos hechos y se ve que llega caminando al centro hospitalario, sin importarle la salud de los jóvenes. Declara la Fiscalía que no sólo les disparo, no les brindó los primeros auxilios.

El juez del caso dijo que se cumplieron todos los requisitos y legalizó la captura del coronel Núñez. Luego, la Fiscalía procedió a imputarle los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de material probatorio y privación injusta de la libertad. Núñez no los aceptó, señalando que buscará una negociación. El lunes próximo lunes 12 de septiembre será retomado el juicio, a las 12:30 pm.

