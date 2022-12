Con duro proyecto buscan acabar con los quemados con pólvora en Colombia

En medio del aumento de las estadísticas de personas lesionadas con pólvora, el debate en Colombia se centra en mayores controles a estos productos que hasta este lunes dejan 247 personas quemadas, 94 de ellas menores de edad.

“No hay que romantizar la pólvora. Las chispitas mariposas queman, los totes han quemado hasta el momento 27 % de los quemados que llevamos”, sostuvo la representante Katherine Miranda que plantea mayores sanciones por pólvora.

Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia, se pronunció a favor de mayores controles, pero sostuvo que pude haber alternativas.

“Hoy en día en la industria de la pirotecnia ya hay incluso productos amigables que son ‘pet friendly’, o sea, amigables con el medio ambiente. Hay productos pirotécnicos que le puedo poner la mano directamente a sus chispas y no me queman. Hay productos pirotécnicos que incluso si estallan en la mano no me lesiona y es hacia allá donde hay que encaminar la pirotecnia”, sostuvo Carvajal.

Sin embargo, la posición de Carvajal fue duramente fustigada por Hernán Quijada, subdirector de análisis de riesgo y respuesta inmediata del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Lo quiero invitar a usted a que haga una reflexión sobre el número de lesionados que nos deja la pólvora cada año”, sostuvo Quijada.

