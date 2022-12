En un mensaje enviado a Blu Radio desde Cuba, donde participa en los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, el general Óscar Naranjo negó tener algún tipo de aspiraciones políticas.

Ante la iniciativa de Germán Vargas Lleras , formula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, de proponerlo como alcalde de Bogotá en el caso de que Gustavo Petro tenga que dejar el cargo, el oficial afirmó que “su único interés y compromiso es la paz”.

“No tengo aspiraciones políticas de ninguna naturaleza. No he hablado de este tema con Vargas Lleras y por lo tanto pueden decir, sin lugar a equivocaciones, que no participaré en ningún proceso electoral”, aseguró el exdirector de la Policía Nacional, con lo que cierra la puerta que abrió Vargas Lleras.