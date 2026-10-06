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Blu Radio  / Nación  / Con más de 45.000 vehículos, empresas atienden demanda de transporte en semana de receso

Con más de 45.000 vehículos, empresas atienden demanda de transporte en semana de receso

Transportadores intermunicipales piden viajar por el país en transporte legal para reactivar regiones golpeadas por el terremoto, como Eje Cafetero, Valle y Chocó.

Buses de turismo.
Buses de turismo.
Secretaría de educación Cali
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

En el marco de la semana de receso escolar, un total de 45.480 vehículos estarán disponibles para movilizar a los colombianos, según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT). De ese total, 41.280 hacen parte de la oferta habitual del transporte intermunicipal y otros 4.200 estarán disponibles mediante convenios, para atender el aumento de la demanda.

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El sector transportador invitó a los colombianos a elegir destinos nacionales y a contribuir a la recuperación económica de las regiones que aún enfrentan los efectos del terremoto, como el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Chocó. Según el gremio, cada visitante representa una oportunidad para dinamizar las economías locales y generar ingresos para hoteles, restaurantes, comerciantes y operadores turísticos.

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Además, el gremio aseguró que todos cuentan con las condiciones de seguridad requeridas para prestar el servicio. La invitación a visitar los destinos afectados por la emergencia del pasado 10 de agosto, también se extendió a otros destinos, como la Costa Atlántica, los Santanderes, Boyacá y los Llanos Orientales.

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Ante el aumento de pasajeros previsto, los transportadores recomiendan comprar los tiquetes electrónicos con anticipación para asegurar los cupos, evitar filas y agilizar el ingreso a las terminales. También pidieron a los usuarios viajar en transporte legal y adquirir los tiquetes en empresas y canales autorizados, como medida para contar con mayores garantías de seguridad y respaldo.

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