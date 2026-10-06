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Vacaciones de receso en Bogotá: estos son los planes gratuitos del IDRD para niños

El IDRD habilitó una oferta de actividades recreativas y deportivas para niños y adolescentes durante la semana de receso escolar, con opciones en parques y escenarios de Bogotá.

Vacaciones recreativas en Bogotá.
Vacaciones recreativas en Bogotá. Foto IDRD.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

En entrevista con Meridiano Blu, Lina Arango, subdirectora de Recreación y Deporte del IDRD, explicó cuáles son las alternativas disponibles para las familias durante las vacaciones de octubre y qué requisitos deben tener en cuenta para participar.

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La programación está dirigida a niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Para los primeros, hay actividades en escenarios como Hippies, Tercer Milenio, Renacimiento, Estadio Olaya Herrera y el Polideportivo Nueva Santa Fe. Para los adolescentes, la oferta está disponible en el Parque San Andrés y el CEFE San Cristóbal.

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“Encontramos las vacaciones recreativas donde vamos a tener toda esta oferta del 5 al 10 de octubre. Y para los adolescentes de 12 a 17 años tenemos en el Parque San Andrés y en el CEFE San Cristóbal la misma oferta”, explicó Arango.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., además de los sábados en la mañana.

La funcionaria precisó que algunos escenarios ya tienen sus cupos completos, aunque todavía hay disponibilidad en varios puntos.

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¿Qué deben llevar los niños y cuánto cuesta?

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Para participar, las familias deben presentar el certificado de afiliación a salud, copia del documento de identificación o registro civil y un consentimiento informado. También se recomienda llevar ropa adecuada, tenis cómodos, sudadera, bloqueador y un botilito de hidratación.

“Pues mira, allí mismo podemos hacer las inscripciones, pero debemos llevar el certificado de afiliación de la salud, la copia del documento de identificación, registro civil en este caso, y un consentimiento informado”, mencionó la subdirectora.

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Arango confirmó que las vacaciones recreativas son gratuitas. “No, son totalmente gratis. Aprovéchenlo, que realmente allí disponemos todo para que todo un personal los custodie, les brinde las mejores atenciones y la pasen bien”, destacó.

Ciclovía, escuelas de bicicleta y piscinas

Además de las vacaciones recreativas, el IDRD cuenta con 141 kilómetros de ciclovía y 40 puntos de Escuela de la Bici en 20 localidades. También hay piscinas para prácticas libres en escenarios como el Complejo Acuático San Cristóbal y El Tunal.

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“Tenemos 40 puntos en todo, en 20 localidades de escuela de la bici. Allí pueden ir ustedes, tanto adultos como niños, a aprender a montar en bicicleta”, señaló Arango.

La información de los programas está disponible en el portal ciudadano del IDRD, donde también pueden realizarse reservas para algunos escenarios.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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