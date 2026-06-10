Con nuevo régimen, Colombia refuerza controles para evitar el contrabando y sancionar a responsables

En una decisión clave para la estabilidad fiscal del país, el Congreso de la República aprobó el Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, un marco legal que busca fortalecer el control fronterizo y cerrar el paso al contrabando en Colombia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) celebró la aprobación del proyecto, que recibió el voto favorable en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, cumpliendo así con los exhortos emitidos por la Corte Constitucional en los últimos años.

Según la entidad, la medida evita un vacío jurídico que habría dejado sin herramientas legales el control aduanero del país y habría puesto en riesgo procesos fiscales y recursos millonarios del Estado.

"Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país", mencionó el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano.



De acuerdo con la DIAN, el escenario evitado incluía la posible pérdida de cerca de 190 mil millones de pesos en liquidaciones oficiales, 800 mil millones en sanciones y 211 mil millones en mercancías aprehendidas que habrían tenido que ser devueltas. Además, se protegió la continuidad de 11.180 procesos fiscales y 1.840 procesos oficiales valorados en 3,2 billones de pesos.

Con la aprobación legislativa, el proyecto pasa ahora a sanción presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial, trámite que deberá cumplirse antes del 20 de junio para acatar lo ordenado por la Corte Constitucional y garantizar la seguridad jurídica del sistema aduanero.

La DIAN destacó que este nuevo régimen refuerza la lucha contra el contrabando, protege la industria nacional y asegura la estabilidad del comercio exterior en todo el territorio colombiano.