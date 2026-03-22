Concurso de méritos de la Contraloría: 321 mil aspirantes en todo el país presentaron pruebas

Más de 300 mil aspirantes en todo el país presentaron este domingo 22 de marzo las pruebas escritas del concurso de méritos de la Contraloría General de la República 2024-2026, uno de los procesos de selección más importantes para el acceso a cargos de carrera administrativa en Colombia.

De acuerdo con la entidad, la jornada se desarrolló en una única sesión en 32 ciudades capitales, con un total de 321.151 personas citadas. Para ello, se habilitaron 512 sitios de aplicación en los que, según el balance oficial, se garantizaron las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la prueba.

Sin embargo, la asistencia alcanzó el 67,76 % de los aspirantes convocados. Entre quienes se presentaron, se destacó la participación de 579 personas con discapacidad, a quienes se les brindaron ajustes razonables para asegurar condiciones de igualdad durante el examen, que tuvo una duración de cuatro horas.

Durante la jornada también se registraron algunas novedades. Las autoridades informaron que varios aspirantes llegaron a sedes distintas a las asignadas o presentaron documentos de identificación no válidos, lo que impidió su ingreso a la prueba. Además, se atendieron casos de salud con el personal dispuesto en los puntos de aplicación.



En materia de seguridad, la Contraloría señaló que se implementaron protocolos para evitar la filtración de información. No obstante, se detectaron intentos de fraude o sustracción de material, por lo que se iniciaron procesos administrativos que podrían derivar en la exclusión de los implicados.

Este concurso busca proveer cerca de 3.000 vacantes dentro de la entidad encargada de vigilar el uso de los recursos públicos en el país.



Próximas fechas clave para los aspirantes

Tras la realización de las pruebas, el proceso continúa con varias etapas importantes que los aspirantes deben tener en cuenta:

Concurso de méritos de la Contraloría. Foto: imagen de archivo.

27 de abril de 2026: publicación de resultados de las pruebas escritas.



28 al 30 de abril: plazo para presentar reclamaciones.



10 de mayo: acceso a cuadernillos y hojas de respuestas.



26 de junio: publicación de respuestas definitivas a reclamaciones.



24 de agosto: resultados preliminares del análisis de antecedentes.



15 de octubre: resultados definitivos de antecedentes.



26 de octubre: resultados consolidados del concurso.



2 de diciembre de 2026: publicación de listas de elegibles.

Cabe recordar que estas pruebas habían sido aplazadas previamente y hacen parte de un cronograma ajustado por el Consejo Superior de la Carrera Administrativa, con el apoyo logístico de la Universidad de Antioquia.

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Con la aplicación de este examen, el proceso entra ahora en su fase de evaluación, clave para definir quiénes ocuparán los cargos disponibles en la Contraloría.

