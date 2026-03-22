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Blu Radio  / Nación  / Concurso de méritos de la Contraloría: 321 mil aspirantes en todo el país presentaron pruebas

Concurso de méritos de la Contraloría: 321 mil aspirantes en todo el país presentaron pruebas

Más de 321 mil aspirantes en todo el país presentaron este domingo las pruebas escritas del concurso de la Contraloría, un proceso clave para acceder a cerca de 3.000 cargos públicos y que ahora entra en su fase decisiva.

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