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Blu Radio  / Empleos  / Bogotá abre 780 vacantes para gestores del orden: salario va desde $2,7 millones; así puede aplicar

Bogotá abre 780 vacantes para gestores del orden: salario va desde $2,7 millones; así puede aplicar

La entidad distrital lanzó la segunda convocatoria para vincular a 780 personas como gestores del orden, “un rol que hace parte de la estrategia de seguridad y convivencia de la ciudad”.

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