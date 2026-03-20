Bogotá abre 780 vacantes para gestores del orden: salario va desde $2,7 millones; así puede aplicar

Tener un empleo estable, con salario digno y prestaciones de ley, sigue siendo una de las mayores aspiraciones para miles de personas. No solo significa tranquilidad económica, sino también la posibilidad de proyectarse, acceder a seguridad social y construir un mejor futuro.

En ese contexto, la Secretaría Distrital de Seguridad abrió una nueva convocatoria laboral con 780 vacantes de trabajo que puede ser clave para quienes buscan precisamente eso, una estabilidad laboral y la forma de contribuir a la ciudad.

780 vacantes en Bogotá con salario desde $2,7 millones

La entidad distrital lanzó la segunda convocatoria para vincular a 780 personas como Gestores del Orden, “un rol que hace parte de la estrategia de seguridad y convivencia de la ciudad”. El salario es de $2.763.139, al que se suman prestaciones de ley y recargos nocturnos, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro del sector.

El proceso es completamente público y transparente. De hecho, el secretario de Seguridad, César Restrepo, manifestó que nadie puede ofrecer accesos directos ni cobrar por facilitar el ingreso, ya que la selección se hace a través de la Agencia de Empleo de Compensar.



¿Cómo aplicar y cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas pueden inscribirse entre el 18 y el 22 de marzo de 2026 a través de la página web oficial de la Secretaría, en el apartado de “Gestores del Orden”. Allí también encontrarán una guía que explica paso a paso el proceso de postulación.



Gestores del orden en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

En cuanto a los requisitos, se pide como mínimo haber aprobado noveno grado, aunque también pueden aplicar bachilleres, técnicos o profesionales. Además, se deben acreditar cursos relacionados con el cargo y contar con al menos dos años de experiencia en áreas afines, certificada formalmente.



¿Qué hacen los Gestores del Orden y por qué no son policías?

La entidad explicó que el trabajo de los Gestores del Orden está enfocado en la presencia activa en zonas priorizadas de la ciudad, donde cumplen funciones de acompañamiento, mediación y prevención. “Su labor busca anticipar conflictos, mejorar la convivencia y promover comportamientos cívicos en espacios públicos”.

A diferencia de otras autoridades, no tienen funciones coercitivas, pues no portan armas, no imponen comparendos ni llevan a cabo detenciones. Su enfoque es completamente comunitario y pedagógico, lo que los convierte en un puente entre la ciudadanía y las instituciones.

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En la práctica, intervienen en problemáticas cotidianas como el manejo de residuos, el ruido excesivo, el consumo de sustancias en el espacio público o el mal parqueo, además de participar en campañas sobre convivencia, medio ambiente y resolución pacífica de conflictos.