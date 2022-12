Condenado por pederastia es rector de colegio y Secretaría defiende nombramiento

Melquisedec Acosta, secretario de Educación del departamento del Tolima, defendió el nombramiento de Luis Alfonso Cano Bolaño como rector de un colegio en Honda, a pesar de que estuvo condenado por pederastia. (Vea también: Sacerdote dice que pedofilia es, en parte, culpa de los niños y arma la polémica)

“Con qué motivo lo voy a retirar del magisterio cuando en el certificado de antecedentes no registra sanciones ni habilidades vigentes”, dijo.



El funcionario señaló que su nombramiento está ajustado a la ley porque Cano aparece en el listado de elegibles que envió la de la Comisión Nacional de Registro Civil.



“¿Por qué el juez no lo condenó de por vida o por 20 años para que no ejerciera la docencia? Eso lo debió hacer la justicia colombiana y no la Secretaría de Educación del Tolima”, expresó.



Acosta señaló que Cano tiene derechos que se los dan los antecedentes y que por lo tanto estaba en todo su derecho de participar en el concurso de méritos.



“El pasado judicial dice actualmente no es requerido por ninguna autoridad judicial”, manifestó al afirmar que no se le puede “echar el agua sucia” a la Secretaría de Educación porque su procedimiento se ciñó a la ley.



Luis Alfonso Cano Bolaño, que pagó una pena de 5 años por abuso de menores y pornografía infantil en el 2000.