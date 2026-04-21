Confirman quinto caso de sarampión importado en Colombia

Una mujer de 24 años se convirtió en el quinto caso de sarampión importado en Colombia. El contagio fue confirmado en Bogotá y está relacionado con un viaje reciente a Estados Unidos, en medio del brote activo que afecta a varios países de la región.

La paciente se encuentra en buen estado de salud, permanece en aislamiento y está a la espera de una segunda muestra de suero, necesaria para completar el proceso diagnóstico.

Con este caso, ya son cuatro los reportados en la capital y uno más en Santander. Las autoridades mantienen vigilancia sobre el núcleo familiar de la paciente y continúan identificando posibles cadenas de transmisión para evitar nuevos contagios.

Aunque cuenta con antecedente de vacunación, las autoridades sanitarias activaron el seguimiento a sus contactos cercanos y a las personas con las que compartió durante el período de la enfermedad, incluidos viajeros.



El caso fue confirmado durante una Sala de Análisis de Riesgo adelantada por el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, entidades que han reforzado las acciones de contención frente al aumento de casos en países como Estados Unidos, Canadá y México.

Ante este nuevo caso, las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación, especialmente para quienes tengan previsto viajar a zonas donde el virus continúa circulando, como principal medida de prevención.