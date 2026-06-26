Confirman salida de Diego Salcedo de Fiduprevisora; Gobierno designa nueva presidenta encargada

Rosa Dory Chaparro Espinosa fue designada como presidenta encargada de la Fiduprevisora, luego de que el Gobierno Nacional oficializara la salida de Diego Andrés Salcedo Monsalve de la dirección de la entidad.

Chaparro es abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Administrativo de la misma institución. Hasta su designación se desempeñaba como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, experiencia con la que ahora asumirá de manera temporal la dirección de la fiduciaria.

La decisión quedó consignada en el Decreto 0668 del 26 de junio de 2026, mediante el cual se acepta la renuncia de Salcedo Monsalve y se encarga a Chaparro Espinosa de la Presidencia de Fiduprevisora mientras el Gobierno designa a un titular en propiedad. La funcionaria tomó posesión del cargo este 26 de junio, según consta en el acta correspondiente.

El relevo se produce en un momento de alta presión para la entidad, responsable de administrar, entre otros, los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), cuya implementación del nuevo modelo de salud ha sido objeto de cuestionamientos por las fallas reportadas en la atención a docentes y sus familias.



Con este cambio, el Gobierno busca garantizar la continuidad administrativa de Fiduprevisora mientras avanza el proceso para designar a quien asumirá la presidencia de la entidad de manera definitiva.