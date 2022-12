Congresista Villamizar cuenta su versión sobre denuncia de maltrato de su exesposa

En entrevista con Mañanas BLU, el congresista Andrés Villamizar negó haber agredido física y psicológicamente a su exesposa, Verónica Pinto, y, por el contrario, manifestó que ha sido ella quien lo ha golpeado.

“Esto me da mucho dolor. Es muy triste tener que ventilar estos temas públicamente. Yo nunca agredí a Verónica, en ningún momento. He recibido muchas agresiones de ella últimamente y las pruebas las tienen las autoridades”, dijo.

Agregó que en las comisarías de familia reposan “innumerables chats” en los que ella lo amenaza de muerte, amenaza a su familia y amenaza con acabar con su carrera política.

“Hay videos que muestran agresiones, no solo por parte de ella, sino además por parte de miembros de su familia. Hay videos, hay audios, pero también hay testigos porque ella me ha agredido de frente a la autoridad”, enfatizó.

Dentro de las pruebas, según relató, el representante manifestó que hay un video en el que aparece el papá de Verónica, el técnico Jorge Luis Pinto, golpeándola y explicó las razones de este hecho.

“Eso fue el 10 de abril de este año. Este episodio es tal vez el más triste de mi vida porque me di cuenta de muchas cosas. Ese día (9 de abril) yo ya me había ido de mi casa por agresiones físicas. El fin de semana anterior a eso, ella empieza a agredir a nuestra empleada y a nuestra niñera. Quedé muy preocupado porque ella quedó sola con el niño. Envió un mensaje de suicidio a sus padres y a mí, diciendo que estaba aburrida y que se quería suicidar. El día lunes me dice que va a botar al niño por la ventana. Con palabras soeces le dice a mi secretaria que si no le contesto va a botar al niño por la ventana”, explicó.

Agregó que, ante esta situación, decidió ir a su apartamento con la Policía y allí fue agredido por Verónica.

“Ella se altera mucho. Empieza a agredirme frente a la Policía. Me pega en el celular en la cabeza, me golpea de diferentes formas. Yo no sabía que el señor Jorge Luis Pinto estaba en mi apartamento, pero el termina llegando a mi apartamento y cuando él llega Verónica me está golpeando y entonces él para rectificarla lo que hace es halarla del pelo y golpearla brutalmente y ella se calma un poco”, expresó.

Villamizar sostuvo que nunca la agredió físicamente y señaló que desconoce por qué Medicina Legal le dio una incapacidad a ella.

“Tanto la Policía como los videos muestran que no hay ninguna agresión por mi parte. Al momento en que se genera el certificado de Medicina Legal no sé qué hizo ella. No sé dónde estuvo”, dijo.

Finalmente, el representante manifestó que es muy duro para él ventilar un episodio de su vida privada, pero que se vio obligado por las circunstancias.

