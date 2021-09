Conozca Justo Pago: la iniciativa caleña que dignifica el trabajo y transforma viviendas en Colombia

Pocas personas en la actualidad tienen el privilegio de decir que realizar sus sueños ayudó a que muchas otras personas pudieran cumplir los suyos.

Este es el caso de Juan Camilo Perdomo Borda y Jhon Jairo Zamudio que encontraron en su talento la forma más rápida para que las personas pudieran tener remodelada su casa y dar empleo digo a decenas de personas dedicadas a la construcción.

Ambos son los líderes de ‘Justo Pago’, una iniciativa caleña que nació buscando ofrecer mejor calidad de empleo a las personas que se dedican al trabajo diario construir y transformar lugares, sumado a un diseño de calidad que solo se ve en las grandes plataformas internacionales, pero al alcance de todos.

“Justo Pago es una solución de impacto a dos grandes problemas sociales, en primer lugar, le permitimos a todos nuestros clientes poder acceder a remodelaciones arquitectónicas a precios justos, de manera fácil y segura, así mismo nuestro equipo de trabajo está conformado por una comunidad multidisciplinaria (maestros, oficiales y ayudantes) la cual buscamos impactar con trabajo digno y pagos justos”, indicó Juan Camilo Perdomo Borda, CEO de la empresa.

Según explica el empresario, todo nació desde que conoció la informalidad en el sector de la construcción y de obreros que realizaban obras en los mejores sectores de la ciudad, pero que no vivían dignamente.

“Ellos no tenían para estucar y pintar su propia casa, básicamente tenían para sobrevivir, esto debido a la gran cantidad de intermediación que se genera en las obras”, precisó Perdomo Borda.

“Por otra parte, todas las personas, me incluyo, tenemos miedo a realizar una obra con un maestro, pero la verdad es que es muy difícil acceder a un arquitecto a la hora de remodelar”, puntualizó.

En medio de esta búsqueda, Juan Camilo conoció a Jhon Jairo, un curioso joven que venía con una amplia experiencia arquitectónica desde Estados Unidos y Europa. Su conexión se convirtió en la sinergia completa.

“Él tiene grandes reconocimientos académicos y también compartía como yo el concepto humano y social de esta marca. Es ahí donde nace el concepto de democratización del diseño arquitectónico”, precisó.

Es que ‘Justo Pago’ permite que todas las personas puedan planear cómo tener la vivienda de sus sueños, sin tener que sacar gastos extras o demasiado exorbitantes.

“Justo Pago es la sinergia entre Diseño + Logistica + Tecnologia aplicada a la construcción, todo esto sobre una base social que busca transformar, dignificar y cumplir los sueños de nuestros clientes y comunidad”, insistió Juan Camilo.

Cabe resaltar que Perdomo Borda es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente y ha sido galardonado con diferentes reconocimientos en emprendimiento social, nacional e internacionalmente.

Además, cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de la construcción y digital.

Por su parte, Jhon Jairo Zamudio es profesional en Arquitectura con los máximos honores (Summa Cum Laude) de University of New Mexico School Architecture and Plannig.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes escenarios internacionales de la arquitectura.

La unión entre estas dos fuerzas ha hecho que se destacen por todo el país ayudando a dignificar el trabajo del obrero de a pie.

Según cifras oficiales, Colombia es un país que cuenta con más de 1 millón de personas certificadas en Mano de obra, no obstante, más del 70% no tiene acceso a seguridad social, es decir, son informales.

“Conocimos esto y que las obras, generalmente, tienen mucha intermediación. Son los contratistas de los contratistas, y por allá de ultimo están los obreros (maestros, ayudantes y oficiales) que son lo que operan y los que menos ganan”, precisó Juan Camilo.

En ese orden de ideas Justo Pago aplica Logística, tecnología a la construcción para poder evitar intermediarios y trabajar directamente con los obreros y esto nos ha permitido mejorar los ingresos de nuestra comunidad hasta en un 30% más de que lo que puedan obtener de manera independiente, teniendo estabilidad para acceder a seguridad social y a un mejor estilo de vida añadió.

Gracias a este sueño que hoy se materializa cada día más, la comunidad supera los 50 operarios y busca finalizar este 2021 año duplicando esa cantidad y generar más empleo que tanta falta hace en estos tiempos.

En relación al diseño, los empresarios son abiertos a todo tipo de público sin importar estratos y gustos de tener obras de calidad y diseño arquitectónico.

“Lo que queremos es que las personas puedan tener su espacio realmente como la sueñan y de manera accequible”, insistió.

Según los empresarios, su emprendimiento es totalmente diferenciador a los demás, gracias a la experiencia que le dan a cada cliente.

“Aquí encontramos la sinergia justo entre el arquitecto y el maestro, dando lo mejor de los dos mundos, pero realmente queremos que nos diferencien porque lo más importante para nosotros es transformar la vida de nuestros clientes y comunidad”, concluyó Juan Camilo.