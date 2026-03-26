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Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado compulsó copias para investigar posibles dilaciones en proceso de Nicolás Gallardo

Consejo de Estado compulsó copias para investigar posibles dilaciones en proceso de Nicolás Gallardo

La alta corte compulsó copias a Fiscalía y Procuraduría al advertir una serie de recursos que estarían frenando el avance del proceso por doble militancia.

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