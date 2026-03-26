Consejo de Estado compulsó copias para investigar posibles dilaciones en proceso de Nicolás Gallardo

Un nuevo capítulo se abre en el caso del exgobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo Vásquez, luego de que el Consejo de Estado solicitara investigar posibles irregularidades en su actuación dentro del proceso que terminó con la anulación de su elección.

La Sección Quinta de ese alto tribunal decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, con el fin de que se determine si el exmandatario habría incurrido en conductas indebidas, relacionadas con la presentación reiterada de recursos que, según la corporación, podrían estar orientados a dilatar el curso normal del proceso judicial.

Nicolás Gallardo Foto: X @nicolasgob

La decisión, adoptada por los magistrados de esa sección, también cobija a un ciudadano identificado como Richard Nicolás Martínez Olivera, quien ha intervenido en distintas etapas del litigio contencioso administrativo.

El caso tiene su origen en la nulidad de la elección de Gallardo como gobernador, luego de que el Consejo de Estado concluyera que incurrió en doble militancia. De acuerdo con el fallo, mientras aspiraba al cargo por el Partido Liberal, también respaldaba al Nuevo Liberalismo, lo que contraviene las normas electorales vigentes.



Este proceso ha estado rodeado de controversias. Incluso, llegó a instancias de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta una investigación tras recibir una queja por presuntas irregularidades en el trámite que dejó sin efecto su elección.