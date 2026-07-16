Consejo de Estado estudiará demanda para que Minsalud financie toallas higiénicas

El Consejo de Estado aceptó una demanda presentada por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, con la que se busca que el Ministerio de Salud asuma el costo de las toallas higiénicas.

“La demanda busca que se declare la nulidad de la expresión "toallas higiénicas", incluida en la casilla 117 del listado de servicios y tecnologías excluidos de la financiación con recursos públicos de salud, contenido en la Resolución 695 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud el pasado 16 de abril. En palabras sencillas, la demanda busca que se puedan entregar estos productos de salud menstrual, especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad”, señaló Sastoque.

El Consejo de Estado ordenó notificar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y le otorgó un plazo de 30 días para contestar, proponer excepciones o solicitar pruebas.

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“La exclusión vulnera el derecho fundamental a la salud y el principio de integralidad, al desconocer que las toallas higiénicas son un insumo indispensable para mujeres con diagnósticos médicos como endometriosis, desórdenes de tiroides o hemorragias, entre otras condiciones”, explicó Sastoque.



La demanda presentada explica que, según las cifras del Dane, el 11 % de las mujeres en el país reportó dificultades económicas para adquirir insumos menstruales entre 2021 y 2023.

"No puede ser que en pleno 2026 el cuidado menstrual siga tratándose como un lujo y no como lo que es: una necesidad de salud. Presentamos esta demanda porque ninguna mujer debería elegir entre comprar toallas higiénicas o comprar comida, y hoy el Consejo de Estado decidió aceptar esta demanda", dijo el concejal.