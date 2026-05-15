Consejo de Estado negó demanda contra designación de Andrés Felipe Mora como rector (e) de la UNAL

El Consejo de Estado dejó en firme el encargo de Andrés Felipe Mora Cortés como rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia y negó las pretensiones de la demanda que buscaba anular su designación. Si bien el rector en la actualidad es el profesor José Ismael Peña, el alto tribunal se pronunció sobre la legalidad de la designación del rector encargado.

Los demandantes argumentaron que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional no tenía competencia para declarar la vacancia del cargo ni para nombrar un rector encargado, debido a que la elección de José Ismael había sido avalada previamente por el propio Consejo de Estado. Además, argumentaron que el acto estaba viciado por falsa motivación, violación al debido proceso y expedición irregular.

Sin embargo, el Consejo de Estados determinó que, para el momento en que se produjo el encargo de Andrés Felipe Mora, sí existía una vacancia del cargo, debido a la renuncia de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, quien ejercía materialmente como rector en ese momento.

“Dicho de otro modo, si bien el acto electoral de José Ismael Peña Reyes permaneció incólume, lo cierto es que, para el instante en que se encargó al demandado, tampoco se había desvirtuado la presunción de legalidad de la designación de Leopoldo Múnera Ruiz, por cuanto la sentencia que declaró la nulidad de su elección no había cobrado ejecutoria”, señaló el alto tribunal.



Señaló el alto tribunal en su fallo que el Consejo Superior Universitario actuó dentro de sus competencias al aceptar la renuncia de Leopoldo Munera y proceder al encargo temporal de Andrés Felipe Mora mientras se adelantaba un nuevo proceso de elección.