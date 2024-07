Constitucionalistas sobre propuesta de Petro de 'fast track': “Es muy difusa, no es clara”

Luego de que el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijera que va a proponerle al Congreso de la República y a las Cortes la implementación de un ‘fast track’ o vía rápida, varios expertos coinciden con que la propuesta es muy “difusa”.

Blu Radio consultó abogados constitucionalistas quienes apuntan a que los retos están determinados por las demandas que este acto legislativo tenga al interior de la Corte Constitucional por parte de cualquier ciudadano, que bien podría argumentar que dicho acto legislativo sustituye la Constitución.

Para Helton Gutiérrez, “el objetivo planteado aún no está claro, es muy difuso y esto también podría ir en contra de la iniciativa del presidente de aplicar un mecanismo de ‘fast track’ que buscaría implementar sus políticas que en los dos años no ha podido realizar”.

Además, dicen que esta figura se estableció para implementar las normas del acuerdo final, y luego de una larga negociación, volver a proponer un 'fast track' con las condiciones actuales, no es viable porque no hay decisión que implementar ni acuerdo que ejecutar.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz, lanzó duras críticas al planteamiento del presidente Petro: “El presidente Gustavo Petro una vez pretende desconocer las reglas del estado social de derecho, definitivamente la propuesta del ‘fast track’ no busca sino pupitrear las iniciativas que tenga el Gobierno en los últimos dos años que le quedan, no olvidemos que este peligroso método fue utilizado en las normas de implementación del famoso acuerdo de paz (...) El presidente Petro no puede pretender remediar dos años de desaciertos, errores e inoperancias", apuntó Ruiz.