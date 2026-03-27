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Blu Radio  / Nación  / Contemplamos un financiador externo para operar y construir parte de Tren del Café: gob de Risaralda

Contemplamos un financiador externo para operar y construir parte de Tren del Café: gob de Risaralda

Según el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, esta iniciativa representa un modelo de gobernanza regional que permite avanzar en proyectos de infraestructura nacional desde los territorios.

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