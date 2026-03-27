Contemplamos un financiador externo para operar y construir parte de Tren del Café: gob de Risaralda

Los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia han consolidado una alianza estratégica para materializar el proyecto del Tren del Café, una ambiciosa red ferroviaria de 238 kilómetros que busca reactivar el transporte de carga y conectar el centro del país con el Pacífico y el Caribe.

Según el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, esta iniciativa representa un modelo de gobernanza regional que permite avanzar en proyectos de infraestructura nacional desde los territorios.



Un impulso financiero de 3 millones de dólares

El proyecto ha recibido un espaldarazo fundamental con la firma de un convenio con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), que aportará 3 millones de dólares para la implementación de los estudios y diseños definitivos en Fase 3.

Este aporte, gestionado a través de Ferrocarriles de Antioquia, alivia la carga financiera de los tres departamentos, que inicialmente debían destinar cerca de 23,000 millones de pesos para esta etapa.

“Nos juntamos las regiones. Este Tren del Café son 238 kilómetro que traza una vía desde Caimalito, en Risaralda, hasta Caldas y Antioquia, comunicándonos obviamente con los trenes de Antioquia hasta Puerto Berrío, en el Magdalena Medio”, explicó el gobernador Patiño sobre el trazado que conectará puntos neurálgicos de la geografía colombiana.



Tecnología moderna sobre rieles históricos

El plan no solo contempla la construcción de nueva infraestructura, sino también la rehabilitación de las antiguas vías férreas que alguna vez fueron el motor del país. La propuesta técnica se basa en el uso de trocha polivalente y trocha ancha, estándares contemporáneos que permitirán el tránsito de trenes de carga de alta capacidad.



Patiño destacó que la meta es lograr una integración con la licitación nacional del tren del Pacífico.

"Se quiere poder contemplar la posibilidad de comunicar los dos océanos, como en algún momento se hizo una propuesta desde el gobierno nacional", indicó Patiño.



Hacia una posible alianza público-privada

Aunque la fase actual de estudios se financia con recursos públicos de los departamentos, de la nación y de la CAF, el futuro de la obra podría involucrar a inversionistas privados,. Una vez se entreguen los estudios definitivos en los próximos meses, se determinará la viabilidad de buscar financiación externa para la construcción y operación.

“Contemplamos que un financiador externo pueda ser parte de la operación y construcción de lo que es el Tren del Café”, concluyó el mandatario regional, subrayando que el proyecto ya es una realidad que toma fuerza cada día para transformar la competitividad logística de Colombia.

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