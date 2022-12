Contraloría advierte sobre carrusel de la contratación en obras del canal del dique

La Contraloría General de la República encontró un carrusel de contratación en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) que viene de años atrás y se ha lucrado de millonarios recursos, y donde los contratistas que harían parte del mismo no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargo.

Además, muchos contratistas resultaron ser empresas con direcciones inexistentes y oficinas cerradas. Estas graves irregularidades fueron detectas en una auditoría adelantada a CARDIQUE en 2017, al revisar la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los municipios de su jurisdicción.

La auditoría revisó también los contratos celebrados por esta Corporación para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen, en las 3 últimas vigencias fiscales, y determinó que la construcción de canales en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas.

Se calcula que el detrimento patrimonial por las irregularidades detectadas en ambos casos puede ascender a $18.154 millones, representados en 11 hallazgos fiscales, además de 24 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 9 con presunta incidencia penal.

Se encontraron casos de empresas con direcciones inexistentes, ofertas casi iguales en muchos procesos de contratación y contratistas que se turnan en distintos roles (unas veces contratan y otras actúan como directores o residentes de obra).